Une nouvelle plateforme professionnelle sur la surdité à destination des orthophonistes

"Orthophonie et Surdité" est une plateforme web gratuite qui a pour objet d'aider les orthophonistes dans leur pratique avec les personnes atteintes de surdité. Créée par la Fondation Pour l’Audition et la Fédération Nationale des Orthophonistes, elle a été lancée le 14 mars 2019

et comporte les rubriques suivantes :





Recevoir un enfant ou un adulte atteint de surdité

Comprendre les principes de l’appareillage et de l’implant en fonction des différents types de surdité

Saisir l’impact psychologique d’un handicap pas comme les autres

Comprendre l’environnement du patient : scolarisation, associations de patients, financement de l’appareillage, aides et subventions...



Par la création de cette plateforme, la Fondation pour l’Audition et la Fédération Nationale des Orthophonistes souhaitent faciliter le parcours médical des enfants et adultes sourds en fournissant un espace complet de documentation rédigée spécifiquement par des experts (psychologues, orthophonistes, médecins ORL, audioprothésistes). Un annuaire d’orthophonistes est également disponible sur la plateforme, dans le cas où les professionnels souhaiteraient se mettre en relation et ré-adresser certains patients.

En savoir plus et accéder à cette plateforme (réservée aux professionnels) : https://orthophonie-et-surdite.fr/offline

Mots-clés: orthophonie & surdité

